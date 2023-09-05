***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2023 16:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191745
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0695
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.660,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.660,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7828
|26,8128
|% 0,20
|
|Euro
|28,7545
|28,7813
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,5733
|33,7417
|% -0,38
|
|Frank
|30,0186
|30,1994
|% -0,42
|
|Riyal
|7,1221
|7,1578
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,50
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,19
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.026
|11.146
|2,00
|
|Yarım
|5.530
|5.603
|10,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|1,59
|