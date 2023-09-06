***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 12:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192008
BIST
'
13:538.224
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,36
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5326,8139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0441
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5328,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1092
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:531.661,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.661,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:51
|GRNYO
|11,00
|75.828.435
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.090.943
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|65.475.238
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|249.476.157
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.441.736
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.365.064
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,30
|285.119.294
|% -5,22
|
|EREGL
|46,50
|5.179.967.277
|% 1,09
|
|IZENR
|73,85
|4.579.456.310
|% 2,86
|
|SASA
|55,00
|4.219.299.078
|% 3,77
|
|SISE
|54,45
|3.836.458.925
|% 1,21
|
|EKGYO
|9,39
|3.522.359.284
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,39
|3.522.359.284
|% -0,53
|
|YKBNK
|17,22
|2.703.018.014
|% 0,47
|
|HALKB
|15,21
|2.098.243.889
|% 3,54
|
|ISCTR
|24,16
|3.175.320.401
|% 2,46
|
|EREGL
|46,50
|5.179.967.277
|% 1,09
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8106
|26,8189
|% 0,18
|
|Euro
|28,8087
|28,8183
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,5638
|33,7322
|% 0,12
|
|Frank
|30,0103
|30,1911
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1274
|7,1631
|% 0,21
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.021
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.527
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,23
|20,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,65
|89,65
|-0,39
|