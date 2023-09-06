***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 12:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192013
BIST
'
13:528.223
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,60
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5226,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0538
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5228,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1042
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:521.661,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.661,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:52
|GRNYO
|11,00
|75.586.952
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.090.943
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|65.475.238
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|249.476.157
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.436.730
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.057.458
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,20
|284.500.112
|% -5,31
|
|EREGL
|46,50
|5.156.237.781
|% 1,09
|
|IZENR
|74,20
|4.519.102.163
|% 3,34
|
|SASA
|54,95
|4.210.667.065
|% 3,68
|
|SISE
|54,40
|3.832.298.257
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,38
|3.512.584.703
|% -0,64
|
|EKGYO
|9,38
|3.512.584.703
|% -0,64
|
|YKBNK
|17,22
|2.692.871.503
|% 0,47
|
|HALKB
|15,22
|2.080.655.386
|% 3,61
|
|ISCTR
|24,16
|3.166.261.788
|% 2,46
|
|EREGL
|46,50
|5.156.237.781
|% 1,09
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8046
|26,8236
|% 0,20
|
|Euro
|28,8163
|28,8254
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,5651
|33,7334
|% 0,12
|
|Frank
|30,0148
|30,1956
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1277
|7,1634
|% 0,21
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|4,10
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.018
|11.104
|-40,00
|
|Yarım
|5.526
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|0,00
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-0,37
|