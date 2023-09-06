***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 12:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192014
BIST
'
13:548.224
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,42
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5426,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0529
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5428,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1123
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:541.661,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.661,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:52
|GRNYO
|11,00
|75.907.503
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.090.943
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|65.475.238
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|249.476.157
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.520.329
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.365.064
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,20
|286.528.274
|% -5,31
|
|EREGL
|46,58
|5.190.477.670
|% 1,26
|
|IZENR
|74,25
|4.620.488.799
|% 3,41
|
|SASA
|55,10
|4.237.925.279
|% 3,96
|
|SISE
|54,55
|3.846.917.251
|% 1,39
|
|EKGYO
|9,39
|3.551.251.342
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,39
|3.551.251.342
|% -0,53
|
|YKBNK
|17,24
|2.723.410.245
|% 0,58
|
|HALKB
|15,22
|2.104.196.403
|% 3,61
|
|ISCTR
|24,18
|3.181.315.591
|% 2,54
|
|EREGL
|46,58
|5.190.477.670
|% 1,26
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|4,24
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.021
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.527
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,00
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-0,37
|