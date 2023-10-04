***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199423
BIST
'
16:288.433
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -80,92
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2827,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1320
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2829,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2435
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:281.617,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.617,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.911.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|241,90
|6.157.874.990
|% -2,34
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|TUPRS
|150,40
|5.089.643.985
|% -2,97
|
|EREGL
|44,78
|3.995.343.574
|% 0,13
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|ADESE
|2,59
|504.235.015
|% 7,92
|
|KATMR
|2,90
|565.534.588
|% 8,21
|
|ODAS
|14,18
|2.456.287.735
|% 1,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5665
|27,5709
|% 0,49
|
|Euro
|29,0119
|29,0237
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4232
|33,5909
|% 0,93
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,86
|
|Riyal
|7,3269
|7,3636
|% 0,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,27
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.880
|10.972
|12,00
|
|Yarım
|5.457
|5.503
|6,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,82
|18,84
|0,12
|
|B. Petrol
|89,31
|89,31
|-1,61
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Seans Raporu
16:26
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