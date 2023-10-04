***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 14:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199454
BIST
'
14:278.466
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -47,72
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
14:2727,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1342
|Açılış
|: 27,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
14:2729,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2304
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
14:271.617,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.617,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BFREN
|8.155,10
|18.120.632
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.738.629
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.121.570
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|243,30
|5.021.539.308
|% -1,78
|
|TUPRS
|151,20
|4.184.912.835
|% -2,45
|
|ZOREN
|7,57
|3.444.476.513
|% 9,87
|
|PETKM
|22,10
|2.955.054.266
|% 1,38
|
|BIMAS
|287,70
|2.662.922.503
|% 1,12
|
|ZOREN
|7,57
|3.444.476.513
|% 9,87
|
|KATMR
|2,91
|502.201.144
|% 8,58
|
|IHLAS
|1,29
|192.789.075
|% 4,03
|
|ODAS
|14,33
|2.073.970.026
|% 2,80
|
|PETKM
|22,10
|2.955.054.266
|% 1,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5640
|27,5699
|% 0,49
|
|Euro
|28,9902
|29,0053
|% 0,80
|
|Sterlin
|33,3487
|33,5159
|% 0,71
|
|Frank
|29,9233
|30,1035
|% 0,63
|
|Riyal
|7,3279
|7,3646
|% 0,24
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|5,42
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|6,00
|
|Tam
|10.874
|10.956
|-4,00
|
|Yarım
|5.454
|5.495
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.747
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,77
|18,81
|0,08
|
|B. Petrol
|89,27
|89,27
|-1,65
|
Seans Raporu
14:27
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