***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 14:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199455
BIST
'
16:278.431
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
|| -82,74
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2727,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1366
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2729,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2465
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:271.617,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.617,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ICUGS
|9,02
|4.957.869
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.946.851
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|POLTK
|7.250,00
|66.080.052
|% -6,43
|
|THYAO
|241,50
|6.232.903.665
|% -2,50
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|TUPRS
|149,90
|5.217.016.578
|% -3,29
|
|EREGL
|44,68
|4.083.406.469
|% -0,09
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|ADESE
|2,60
|510.696.633
|% 8,33
|
|KATMR
|2,90
|566.664.339
|% 8,21
|
|ODAS
|14,22
|2.470.925.100
|% 2,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5647
|27,5723
|% 0,50
|
|Euro
|29,0112
|29,0214
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4245
|33,5922
|% 0,94
|
|Frank
|29,9954
|30,1761
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,30
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,82
|18,85
|0,12
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-1,70
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Seans Raporu
16:27
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