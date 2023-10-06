***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 09:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200583
BIST
'
12:278.481
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -7,18
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2727,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0755
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2729,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0269
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:271.617,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.617,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.118.422
|% -5,25
|
|BJKAS
|46,10
|56.369.503
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|THYAO
|240,10
|2.815.501.358
|% -0,58
|
|EREGL
|44,60
|2.349.799.892
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,11
|1.982.166.499
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.234.306.712
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.912.145
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|180.244.461
|% 3,85
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6238
|27,6281
|% 0,27
|
|Euro
|29,1503
|29,1566
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6136
|33,7822
|% 0,37
|
|Frank
|30,1395
|30,3211
|% 0,22
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,87
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.995
|-12,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,68
|0,09
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,15
|
Seans Raporu
12:27
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
-
12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında