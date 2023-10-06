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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.10.2023 09:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200587


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 328.900,00 328.900 % 10,00  
QNBFB 356,40 4.766.850 % 10,00  
QNBFL 812,50 3.735.063 % 9,99  
TARKM 561,90 40.216.307 % 9,98  
BANVT 136,70 23.501.802 % 9,98  
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12:27 Alış Satış %  
Dolar 27,6238 27,6281 % 0,27  
Euro 29,1503 29,1566 % -0,09  
Sterlin 33,6061 33,7746 % 0,35  
Frank 30,1319 30,3134 % 0,19  
Riyal 7,3434 7,3802 % 0,27  
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12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 0,98  
Altın Gr. 1.617 1.618 5,04  
Cumhuriyet 11.134 11.303 14,00  
Tam 10.883 10.989 -18,00  
Yarım 5.458 5.511 -9,00  
Çeyrek 2.721 2.756 -4,00  
Gümüş.Ons 20,97 20,99 0,00  
Gümüş Gr. 18,62 18,65 0,06  
B. Petrol 84,07 84,07 0,00  
Seans Raporu 12:27
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