***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 08:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223207
BIST
'
12:127.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,45
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1228,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1231,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0899
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:121.890,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.890,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:09
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.843.516
|% 8,51
|
|IZFAS
|10,82
|51.980.884
|% 7,13
|
|ALFAS
|101,50
|371.942.331
|% 7,07
|
|MRSHL
|2.139,00
|203.459.050
|% 6,84
|
|SAMAT
|62,45
|73.974.092
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.276.398
|% -9,78
|
|SMART
|43,90
|90.152.068
|% -8,58
|
|UFUK
|117,80
|1.981.322
|% -7,75
|
|THYAO
|253,25
|2.613.408.849
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.348.578.308
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.315.009.436
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,56
|1.295.368.293
|% -4,21
|
|SASA
|48,92
|1.264.014.269
|% 1,92
|
|EKGYO
|7,44
|611.229.627
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,56
|1.295.368.293
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,08
|1.315.009.436
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.276.398
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|189.030.041
|% -0,62
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9201
|28,9265
|% 0,05
|
|Euro
|31,1968
|31,2235
|% 0,28
|
|Sterlin
|36,2495
|36,4313
|% 0,15
|
|Frank
|32,9630
|33,1616
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6884
|7,7270
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|898,09
|900,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,32
|956,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,89
|2.034,21
|% 0,66
|