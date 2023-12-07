***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 08:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223229
BIST
'
12:137.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -13,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1328,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1331,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0910
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:131.890,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.890,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:13
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,16
|11.000.808
|% 8,81
|
|ALFAS
|101,60
|384.805.433
|% 7,17
|
|EKOS
|42,60
|699.320.683
|% 6,71
|
|IZFAS
|10,77
|52.505.873
|% 6,63
|
|SAMAT
|62,45
|73.978.463
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.570.238
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|ICUGS
|10,12
|27.501.409
|% -7,50
|
|THYAO
|253,50
|2.635.728.106
|% 0,90
|
|TUPRS
|150,90
|1.369.597.312
|% 0,67
|
|ISCTR
|22,14
|1.335.841.206
|% -2,29
|
|YKBNK
|19,59
|1.309.646.994
|% -4,06
|
|SASA
|48,92
|1.269.167.714
|% 1,92
|
|EKGYO
|7,43
|617.498.781
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,59
|1.309.646.994
|% -4,06
|
|ISCTR
|22,14
|1.335.841.206
|% -2,29
|
|IHLGM
|1,66
|91.570.238
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|194.663.177
|% -0,41
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9213
|28,9276
|% 0,05
|
|Euro
|31,2024
|31,2278
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,2492
|36,4310
|% 0,15
|
|Frank
|32,9577
|33,1562
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6882
|7,7267
|% 0,04
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,49
|900,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,66
|954,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,06
|75,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,11
|2.032,43
|% 0,66
|