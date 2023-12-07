***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 08:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223232
BIST
'
12:157.839
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,01
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1528,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1531,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:151.890,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.890,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:13
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.936.949
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,50
|379.504.025
|% 7,07
|
|EKOS
|42,60
|697.698.126
|% 6,71
|
|MRSHL
|2.134,00
|205.334.345
|% 6,59
|
|SAMAT
|62,45
|73.974.092
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|PRZMA
|50,75
|31.908.041
|% -7,56
|
|THYAO
|253,00
|2.618.218.859
|% 0,70
|
|TUPRS
|151,00
|1.361.411.377
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|SASA
|48,88
|1.266.251.893
|% 1,83
|
|EKGYO
|7,43
|612.510.981
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|189.323.302
|% -0,62
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9213
|28,9276
|% 0,05
|
|Euro
|31,2024
|31,2278
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,2348
|36,4165
|% 0,11
|
|Frank
|32,9583
|33,1568
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6877
|7,7263
|% 0,03
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|899,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|954,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,16
|75,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,47
|2.032,77
|% 0,66
|