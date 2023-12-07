***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223304
BIST
'
12:177.837
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,84
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1728,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1731,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:171.891,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.891,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:17
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.203.143
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|388.088.720
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.138,00
|209.845.242
|% 6,79
|
|EKOS
|42,56
|702.087.240
|% 6,61
|
|SAMAT
|62,45
|74.097.805
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|ICUGS
|10,12
|27.501.409
|% -7,50
|
|THYAO
|253,50
|2.640.124.281
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.371.503.626
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|SASA
|48,98
|1.271.635.420
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|622.514.750
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.307.106
|% -0,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9221
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2209
|31,2417
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2443
|36,4261
|% 0,13
|
|Frank
|32,9585
|33,1570
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6883
|7,7269
|% 0,04
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|897,18
|899,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,89
|953,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,19
|2.031,48
|% 0,66
|