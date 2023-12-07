***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223399
BIST
'
12:177.837
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,84
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1728,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1731,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:171.891,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.891,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:17
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.213.679
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|391.394.842
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.134,00
|211.172.637
|% 6,59
|
|IZFAS
|10,76
|53.152.139
|% 6,53
|
|SAMAT
|62,45
|74.115.354
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|HUBVC
|10,35
|97.884.405
|% -7,09
|
|THYAO
|253,50
|2.673.315.093
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.380.244.730
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|SASA
|48,90
|1.273.674.725
|% 1,87
|
|TCELL
|57,75
|1.081.161.383
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,43
|622.557.277
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.975.146
|% -0,41
|
|ODAS
|10,03
|375.508.661
|% -0,79
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9221
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2209
|31,2417
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2414
|36,4232
|% 0,13
|
|Frank
|32,9636
|33,1621
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6888
|7,7273
|% 0,05
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,33
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|953,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,98
|74,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,92
|2.033,13
|% 0,66
|