***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235451
BIST
'
13:227.792
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -26,88
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:2229,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0713
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:2232,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0410
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:221.961,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,74
|Açılış
|: 1.960,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KBORU
|56,80
|395.935.260
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.402.746
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.586.572
|% 9,87
|
|GARFA
|94,95
|120.567.728
|% 9,64
|
|MARKA
|42,50
|12.726.638
|% 8,97
|
|FLAP
|11,40
|86.537.922
|% -6,17
|
|CVKMD
|391,75
|209.237.082
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,20
|45.315.036
|% -5,68
|
|VKING
|27,22
|13.068.025
|% -5,49
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|THYAO
|245,50
|6.758.692.992
|% 1,20
|
|YKBNK
|22,52
|3.779.516.538
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,30
|3.349.121.396
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,24
|2.991.416.703
|% 1,98
|
|VAKBN
|15,39
|2.015.969.382
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.779.516.538
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.194.002.349
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,30
|3.349.121.396
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,39
|2.015.969.382
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|502.546.767
|% -1,10
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9368
|29,9418
|% 0,24
|
|Euro
|32,7876
|32,8052
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9933
|38,1839
|% 0,03
|
|Frank
|35,0668
|35,2781
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9594
|7,9993
|% 0,23
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|947,24
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,34
|992,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,55
|77,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,06
|2.037,42
|% 0,66
|