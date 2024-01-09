***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235446
BIST
'
13:247.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -24,20
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:2429,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0694
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:2432,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0474
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:241.961,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,83
|Açılış
|: 1.960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KBORU
|56,80
|395.354.707
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.227.089
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.097.935
|% 9,87
|
|GARFA
|94,90
|120.418.780
|% 9,58
|
|MARKA
|42,42
|12.712.114
|% 8,77
|
|FLAP
|11,42
|86.038.657
|% -6,01
|
|CVKMD
|391,75
|209.237.082
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,40
|44.891.915
|% -5,53
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.729.398.024
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.754.290.863
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,30
|3.339.378.534
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,20
|2.977.873.475
|% 1,88
|
|VAKBN
|15,40
|2.008.756.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|22,54
|3.754.290.863
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,04
|1.191.596.511
|% 1,26
|
|ISCTR
|25,30
|3.339.378.534
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,40
|2.008.756.614
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,49
|500.922.409
|% -1,10
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9368
|29,9418
|% 0,24
|
|Euro
|32,7876
|32,8052
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9940
|38,1846
|% 0,03
|
|Frank
|35,0675
|35,2787
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9596
|7,9995
|% 0,23
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|947,83
|950,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,88
|991,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,43
|77,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,61
|% 0,66
|