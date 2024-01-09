***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235538
BIST
'
13:247.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -24,20
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:2429,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0694
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:2432,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0474
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:241.961,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,83
|Açılış
|: 1.960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KBORU
|56,80
|396.053.688
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.402.746
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.636.159
|% 9,87
|
|GARFA
|94,75
|126.394.291
|% 9,41
|
|MARKA
|42,50
|12.921.521
|% 8,97
|
|FLAP
|11,40
|87.136.817
|% -6,17
|
|CVKMD
|391,75
|210.003.637
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,10
|45.536.551
|% -5,76
|
|VKING
|27,22
|13.121.213
|% -5,49
|
|EDATA
|18,32
|25.604.959
|% -5,32
|
|THYAO
|245,40
|6.786.332.619
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,34
|3.354.060.608
|% 0,16
|
|AKBNK
|41,26
|2.997.057.057
|% 2,03
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,05
|1.194.129.423
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,34
|3.354.060.608
|% 0,16
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|503.829.624
|% -1,10
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9348
|29,9399
|% 0,23
|
|Euro
|32,7997
|32,8116
|% 0,14
|
|Sterlin
|37,9898
|38,1803
|% 0,02
|
|Frank
|35,0650
|35,2762
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9590
|7,9989
|% 0,22
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|947,83
|950,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,88
|991,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,43
|77,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,61
|% 0,66
|