***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 15:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247557
BIST
'
16:358.899
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,41
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:3530,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0461
|Açılış
|: 30,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:3532,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:352.001,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,75
|Açılış
|: 2.001,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:35
|SMRTG
|71,55
|1.258.707.392
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.439.468
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|183.103.823
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|145.932.193
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.798.158
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,30
|29.294.264
|% -49,45
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,62
|156.631.369
|% -9,32
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.056.713.319
|% -0,95
|
|EREGL
|45,24
|5.980.396.377
|% 2,35
|
|TUPRS
|155,30
|4.616.486.811
|% 0,52
|
|PETKM
|23,88
|4.467.861.509
|% 1,79
|
|SAHOL
|80,30
|4.119.260.989
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,02
|1.482.933.257
|% 0,40
|
|AKFGY
|2,27
|455.829.188
|% 3,65
|
|TSPOR
|1,69
|332.110.581
|% 1,81
|
|PETKM
|23,88
|4.467.861.509
|% 1,79
|
|ADESE
|2,88
|420.611.876
|% 9,92
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5950
|30,5984
|% 0,15
|
|Euro
|32,9726
|32,9841
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,5578
|38,7512
|% 0,45
|
|Frank
|34,9827
|35,1935
|% -0,04
|
|Riyal
|8,1346
|8,1754
|% 0,13
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|889,41
|890,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,81
|938,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,30
|2.035,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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