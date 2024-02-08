***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 09:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247883
BIST
'
11:128.933
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 90,16
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1230,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 30,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1233,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:121.999,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.999,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ICBCT
|19,49
|65.349.558
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.653.629
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|71.441.910
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|422.930.335
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KBORU
|142,60
|162.743.872
|% -6,49
|
|CVKMD
|443,50
|264.122.973
|% -6,43
|
|KRGYO
|33,10
|49.460.725
|% -6,39
|
|THYAO
|288,75
|5.097.277.148
|% 0,96
|
|REEDR
|40,92
|1.866.780.897
|% -1,82
|
|TUPRS
|157,00
|1.758.632.769
|% 1,75
|
|EREGL
|45,14
|1.347.257.566
|% 0,27
|
|BINHO
|689,00
|1.147.428.435
|% 6,66
|
|ADESE
|2,76
|199.081.409
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|661.280.831
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,67
|98.216.862
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,96
|246.864.196
|% -0,40
|
|REEDR
|40,92
|1.866.780.897
|% -1,82
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5987
|30,6038
|% 0,07
|
|Euro
|33,0461
|33,0706
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5275
|38,7207
|% 0,05
|
|Frank
|34,8975
|35,1077
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1352
|8,1760
|% -0,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|881,37
|883,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,17
|890,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:12
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11:27ERBOS
Yüzde 6.04 oranında artışla 238.90 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 040 adet işlem
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 94 artarak (% 0.97 ) 9, 485
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11:24XU100
Endeks 8, 929 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 34, 125.00 milyon TL de
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11:24NATEN
Yüzde 6.59 oranında artışla 58.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 922 adet işlem
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11:23GOKNR
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 232 adet işlem