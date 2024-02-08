***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 09:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247886
BIST
'
11:138.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 91,13
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1330,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1333,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0938
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:132.000,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.000,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ICBCT
|19,49
|65.349.558
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.653.629
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|71.441.910
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|422.930.335
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KBORU
|142,60
|162.743.872
|% -6,49
|
|CVKMD
|443,50
|264.122.973
|% -6,43
|
|KRGYO
|33,10
|49.460.725
|% -6,39
|
|THYAO
|288,75
|5.097.277.148
|% 0,96
|
|REEDR
|40,92
|1.866.780.897
|% -1,82
|
|TUPRS
|157,00
|1.758.632.769
|% 1,75
|
|EREGL
|45,14
|1.347.257.566
|% 0,27
|
|BINHO
|689,00
|1.147.428.435
|% 6,66
|
|ADESE
|2,76
|199.081.409
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|661.280.831
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,67
|98.216.862
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,96
|246.864.196
|% -0,40
|
|REEDR
|40,92
|1.866.780.897
|% -1,82
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5990
|30,6063
|% 0,08
|
|Euro
|33,0477
|33,0652
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5318
|38,7250
|% 0,06
|
|Frank
|34,9014
|35,1116
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1361
|8,1769
|% 0,00
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|881,83
|883,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|886,59
|890,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,66
|2.032,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 94 artarak (% 0.97 ) 9, 485
-
11:24XU100
Endeks 8, 929 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 34, 125.00 milyon TL de
-
11:24NATEN
Yüzde 6.59 oranında artışla 58.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 922 adet işlem
-
11:23GOKNR
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 232 adet işlem
-
11:22SKYMD
Yüzde 4.60 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 578 adet işlem