***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 09:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247894
BIST
'
11:138.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 91,13
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1330,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1333,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0938
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:132.000,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.000,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ICBCT
|19,49
|69.247.695
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|423.591.917
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|52.682.730
|% -6,67
|
|KBORU
|143,30
|168.739.190
|% -6,03
|
|CVKMD
|447,25
|271.528.829
|% -5,64
|
|THYAO
|289,00
|5.124.352.453
|% 1,05
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|TUPRS
|156,90
|1.786.365.008
|% 1,69
|
|EREGL
|45,06
|1.406.219.628
|% 0,09
|
|BINHO
|690,50
|1.167.657.963
|% 6,89
|
|ADESE
|2,76
|201.054.806
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|669.297.001
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|99.056.691
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,97
|251.211.955
|% -0,20
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6006
|30,6073
|% 0,08
|
|Euro
|33,0570
|33,0733
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5416
|38,7349
|% 0,09
|
|Frank
|34,9007
|35,1109
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1360
|8,1768
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|882,12
|883,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|889,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,22
|2.032,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
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11:27ERBOS
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11:24XU030
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11:23GOKNR
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 232 adet işlem