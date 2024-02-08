***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 09:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247898
BIST
'
11:138.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 91,13
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1330,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0206
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1333,0682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0887
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:131.999,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,98
|Açılış
|: 2.000,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ICBCT
|19,49
|70.603.731
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|424.460.235
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|CVKMD
|444,00
|284.212.437
|% -6,33
|
|KRGYO
|33,16
|53.868.772
|% -6,22
|
|SEGYO
|6,23
|61.460.318
|% -5,61
|
|THYAO
|289,00
|5.160.276.796
|% 1,05
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|TUPRS
|156,80
|1.800.817.515
|% 1,62
|
|EREGL
|45,08
|1.418.678.536
|% 0,13
|
|BINHO
|687,00
|1.180.594.731
|% 6,35
|
|ADESE
|2,76
|201.902.269
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|670.136.243
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,66
|99.670.920
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,96
|254.315.582
|% -0,40
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5994
|30,6035
|% 0,07
|
|Euro
|33,0522
|33,0682
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,5429
|38,7362
|% 0,09
|
|Frank
|34,9037
|35,1139
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1353
|8,1761
|% -0,01
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|881,37
|883,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,17
|890,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, SAHOL, EREGL
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, TUPRS
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 4 artarak (% 0.97 ) 7, 843
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, ICBCT, AVHOL, ELITE, SELGD
-
11:29
HUNER, NATEN, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında