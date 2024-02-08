***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 11:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247984
BIST
'
15:348.981
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 137,84
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.982
15:3430,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3433,0023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0228
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:341.993,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.993,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ARZUM
|42,92
|133.411.879
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.804.987
|% 9,98
|
|TMSN
|108,10
|397.338.165
|% 9,97
|
|ULKER
|109,20
|967.612.667
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.963.840
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|487.798.453
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.471.110
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|OBASE
|50,10
|92.407.142
|% -5,65
|
|THYAO
|291,00
|9.259.823.531
|% 1,75
|
|EREGL
|45,44
|4.784.884.781
|% 0,93
|
|REEDR
|40,76
|4.495.395.499
|% -2,21
|
|TUPRS
|157,40
|3.282.146.659
|% 2,01
|
|SISE
|52,00
|2.932.066.725
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,69
|261.349.458
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|315.757.621
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|372.681.184
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|612.219.116
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,38
|1.168.720.551
|% 0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5945
|30,6069
|% 0,08
|
|Euro
|32,9789
|32,9999
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,4337
|38,6265
|% -0,19
|
|Frank
|34,8683
|35,0784
|% 0,02
|
|Riyal
|8,1352
|8,1760
|% -0,01
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,28
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|876,75
|878,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|876,40
|879,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,72
|2.025,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
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