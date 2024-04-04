***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2024 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267035
BIST
'
17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SEKUR
|14,74
|46.107.686
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.358.258
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|BRKVY
|182,70
|13.713.121
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ODINE
|70,05
|6.268.834.987
|% -9,79
|
|EUYO
|17,51
|29.079.094
|% -9,37
|
|THYAO
|292,50
|21.550.963.373
|% -2,50
|
|ISCTR
|12,34
|8.414.374.510
|% 6,01
|
|ODINE
|70,05
|6.268.834.987
|% -9,79
|
|YKBNK
|28,48
|5.624.292.891
|% 3,34
|
|AKBNK
|51,65
|4.256.950.307
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,34
|8.414.374.510
|% 6,01
|
|ZOREN
|5,33
|1.086.491.983
|% -1,30
|
|YKBNK
|28,48
|5.624.292.891
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,35
|1.391.804.566
|% 3,89
|
|AKENR
|16,41
|2.289.618.550
|% -2,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,1093
|40,3104
|% -0,52
|
|Frank
|34,9624
|35,1376
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,23
|89,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
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17:54
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17:54
ORMA, AYES, HLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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OSMEN, DAPGM, TGSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında