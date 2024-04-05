***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 08:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267901
BIST
'
18:109.129
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
0
En Yüksek
0
18:1031,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0941
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
32,0501
En Düşük
31,8585
18:1034,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0350
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7406
En Düşük
34,5312
18:102.343,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,20
|Açılış
|: 2.342,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.357,67
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TDGYO
|12,99
|122.620.364
|% 0,00
|
|MTRYO
|8,80
|3.149.235
|% 0,00
|
|QNBFL
|148,90
|7.258.928
|% 0,00
|
|UNLU
|15,87
|24.112.364
|% 0,00
|
|VBTYZ
|31,28
|184.318.838
|% 0,00
|
|TDGYO
|12,99
|122.620.364
|% 0,00
|
|MTRYO
|8,80
|3.149.235
|% 0,00
|
|QNBFL
|148,90
|7.258.928
|% 0,00
|
|UNLU
|15,87
|24.112.364
|% 0,00
|
|VBTYZ
|31,28
|184.318.838
|% 0,00
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 0,00
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9849
|31,9899
|% 0,30
|
|Euro
|34,6774
|34,6921
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,9132
|40,1133
|% -0,21
|
|Frank
|35,0418
|35,2174
|% -0,16
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,74
|26,78
|% 0,66
|
|Platin
|926,61
|928,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,94
|1.015,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,20
|91,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.279,61
|2.279,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR