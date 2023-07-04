***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
04.07.2023 13:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyündeki varlıkların değerleme işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-14.2 sayılı Finansal Raporlama Tebliği, Kurul'un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 14/4/2023 tarih, 47 Nolu Genelge ile yayımlanan "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge"de belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yönergeye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir.
Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge
https://tspb.org.tr/wp-content/uploads/2023/06/Genelge-49-TSPB_Varlik_Degerleme_Yonergesi-15062023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165113
BIST
'
16:076.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,75
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0726,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1231
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0728,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0452
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:071.611,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.611,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.563.499
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.763.748
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|80.137.014
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,50
|20.972.136
|% 9,97
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|MEDTR
|37,52
|21.070.318
|% -3,89
|
|YONGA
|28,04
|202.459
|% -3,44
|
|ITTFH
|4,62
|88.983.042
|% -3,35
|
|MARKA
|9,65
|17.234.657
|% -3,21
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|ASTOR
|68,50
|3.817.588.258
|% -0,15
|
|EKGYO
|7,91
|2.043.042.811
|% 2,86
|
|KONTR
|168,10
|1.427.802.129
|% 7,48
|
|TTKOM
|22,22
|1.322.303.402
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,91
|2.043.042.811
|% 2,86
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|ALBRK
|3,15
|250.679.400
|% 4,30
|
|KATMR
|1,59
|123.088.814
|% 3,25
|
|ADESE
|1,57
|119.409.093
|% 1,29
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9681
|26,0177
|% 0,48
|
|Euro
|28,3408
|28,3545
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,0317
|33,1973
|% 0,74
|
|Frank
|28,9402
|29,1145
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9184
|6,9531
|% 0,42
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|12,04
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.190
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,23
|19,26
|0,16
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,24
|