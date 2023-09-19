***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
19.09.2023 15:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196167
BIST
'
16:017.649
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -31,06
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0127,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0261
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0128,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:011.682,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.682,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.588.372
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.804.779
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.963.331
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.661.307
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.641.337
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,51
|523.089.553
|% -7,27
|
|BRSAN
|727,60
|1.808.809.370
|% -6,72
|
|SKBNK
|5,45
|806.413.774
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.858.306.616
|% -1,25
|
|THYAO
|215,50
|5.816.428.097
|% -1,19
|
|TUPRS
|140,80
|4.293.151.835
|% 1,66
|
|ASTOR
|135,10
|3.231.664.548
|% 3,13
|
|KOZAL
|27,64
|2.748.637.887
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,87
|1.563.544.020
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,45
|806.413.774
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.686.202
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,83
|1.920.823.102
|% -0,69
|
|ISCTR
|21,68
|2.455.925.982
|% -0,64
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0350
|% 0,10
|
|Euro
|28,8917
|28,9004
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4246
|33,5922
|% 0,21
|
|Frank
|30,0267
|30,2076
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1828
|7,2188
|% 0,04
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,73
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.097
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|0,07
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16BERA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 552, 259 adet işlem
-
16:15BRYAT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 223.80 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 359 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.23 ) 6, 690
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ETYAT, EMNIS, ISBTR, KNFRT, BURCE, GIPTA, TGSAS, TARKM, QNBFL
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INGRM, SRVGY