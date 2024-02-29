***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
29.02.2024 13:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk ölçüm esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252968
BIST
'
15:279.176
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 113,27
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2731,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2733,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0797
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:272.037,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.037,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2217
|31,2270
|% 0,08
|
|Euro
|33,9143
|33,9326
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3550
|39,5524
|% -0,08
|
|Frank
|35,3273
|35,5401
|% -0,12
|
|Riyal
|8,3007
|8,3423
|% 0,07
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,84
|939,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,18
|2.029,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:42CEMAS
Yüzde 5.83 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 512, 807 adet işlem
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15:41SANFM
Yüzde 9.95 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 843, 881 adet işlem
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15:40MIATK
Yüzde 5.82 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 930, 051 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 4 artarak (% 0.86 ) 9, 688
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15:39XU100
Endeks 9, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 205.00 milyon TL de