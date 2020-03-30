***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.03.2020 17:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833349
BIST
17:5588.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -54,69
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:556,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,1353
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:557,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0820
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:55342,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,69
|Açılış
|: 342,75
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|13.655.747
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.657.294
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.244.045
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.126.107
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|23.302.879
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.234.285
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|340.552
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.424.218
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.445.471
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.578.489
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|738.340.920
|% -1,81
|
|ASELS
|23,22
|625.663.604
|% 0,43
|
|GARAN
|8,01
|562.551.831
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|490.445.471
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|390.131.274
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,97
|178.259.378
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,05
|334.262.563
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,49
|61.694.244
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.409.288
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|180.761.691
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1131
|8,1538
|% 1,39
|
|Frank
|6,8219
|6,8630
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7429
|1,7517
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,25
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,78
|25,78
|-2,17
|
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