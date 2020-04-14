***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.04.2020 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837712
BIST
10:5897.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.586,69
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.074
En Düşük
97.491
10:586,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
10:587,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
10:58376,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,20
|Açılış
|: 376,20
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,29
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|18.966.447
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|12.421.450
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|14.200
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|18.635
|% 9,96
|
|VKING
|4,20
|2.332.500
|% 9,95
|
|PRZMA
|4,04
|8.817.695
|% -7,13
|
|TDGYO
|2,24
|621.154
|% -6,28
|
|ETYAT
|1,24
|1.092.706
|% -5,34
|
|IHEVA
|2,44
|27.213.636
|% -5,06
|
|MMCAS
|0,79
|5.147
|% -4,82
|
|ASELS
|25,70
|343.872.260
|% 3,05
|
|THYAO
|10,55
|322.731.891
|% 3,53
|
|PGSUS
|60,70
|266.229.646
|% 8,39
|
|GARAN
|8,60
|175.367.371
|% 1,65
|
|TSPOR
|5,12
|100.483.951
|% 8,25
|
|IEYHO
|0,62
|49.061.169
|% 3,33
|
|CEMAS
|1,09
|59.166.685
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,05
|87.897.880
|% 1,49
|
|GSRAY
|2,63
|95.853.587
|% 1,94
|
|ODAS
|1,51
|50.891.537
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% 0,60
|
|Frank
|6,9976
|7,0398
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,48
|
|Altın Gr.
|375
|375
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.455
|11,50
|
|Tam
|2.463
|2.527
|11,90
|
|Yarım
|1.198
|1.230
|5,80
|
|Çeyrek
|601
|615
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,58
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,12
|