***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.05.2021 09:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935563
BIST
10:541.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
10:548,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
10:5410,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
10:54487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.111.123
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|ERBOS
|88,80
|74.838.010
|% 8,29
|
|VAKFN
|13,99
|1.560.822
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|23.305.631
|% -6,52
|
|DEVA
|29,68
|53.696.149
|% -5,78
|
|THYAO
|13,29
|425.602.668
|% 2,31
|
|GARAN
|7,65
|422.216.595
|% -0,91
|
|KOZAL
|129,70
|336.258.625
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,64
|313.933.590
|% 1,89
|
|SISE
|7,73
|304.771.612
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,89
|166.756.886
|% 2,72
|
|GARAN
|7,65
|422.216.595
|% -0,91
|
|PETKM
|6,55
|290.492.034
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,17
|49.088.046
|% -0,85
|
|SISE
|7,73
|304.771.612
|% 1,71
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2656
|8,2675
|% 0,41
|
|Euro
|10,0395
|10,0485
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5921
|11,6503
|% 0,97
|
|Frank
|9,1334
|9,1884
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1973
|2,2084
|% 0,39
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,19
|
|Altın Gr.
|487
|488
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,50
|
Seans Raporu
10:52
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11:08
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