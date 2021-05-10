***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.05.2021 09:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935564
BIST
10:531.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
10:538,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
10:5310,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
10:53487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.111.123
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|INVEO
|130,40
|54.132.148
|% 8,67
|
|VAKFN
|13,99
|1.548.847
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|23.102.838
|% -6,52
|
|DEVA
|29,64
|53.300.649
|% -5,90
|
|GARAN
|7,66
|417.034.090
|% -0,78
|
|THYAO
|13,33
|415.160.675
|% 2,62
|
|KOZAL
|129,70
|326.750.933
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,64
|302.129.823
|% 1,89
|
|SISE
|7,73
|288.674.443
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,89
|165.532.053
|% 2,72
|
|GARAN
|7,66
|417.034.090
|% -0,78
|
|PETKM
|6,56
|285.878.013
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,17
|49.082.679
|% -0,85
|
|SISE
|7,73
|288.674.443
|% 1,71
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2603
|8,2648
|% 0,37
|
|Euro
|10,0323
|10,0452
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,5880
|11,6461
|% 0,93
|
|Frank
|9,1307
|9,1857
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1970
|2,2080
|% 0,37
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|3,29
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,41
|