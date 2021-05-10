***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.05.2021 09:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935565
BIST
10:531.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
10:538,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
10:5310,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
10:53487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.111.123
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|INVEO
|130,40
|52.609.819
|% 8,67
|
|VAKFN
|13,99
|1.529.415
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|22.960.284
|% -6,52
|
|DEVA
|29,66
|52.370.371
|% -5,84
|
|GARAN
|7,65
|411.603.328
|% -0,91
|
|THYAO
|13,33
|409.365.921
|% 2,62
|
|KOZAL
|129,80
|316.684.702
|% 0,46
|
|SISE
|7,73
|288.030.336
|% 1,71
|
|KRDMD
|8,61
|287.238.566
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,88
|165.373.490
|% 2,17
|
|GARAN
|7,65
|411.603.328
|% -0,91
|
|SKBNK
|1,18
|49.000.770
|% 0,00
|
|PETKM
|6,56
|267.379.546
|% 0,46
|
|SISE
|7,73
|288.030.336
|% 1,71
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2656
|8,2675
|% 0,41
|
|Euro
|10,0395
|10,0485
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5910
|11,6492
|% 0,96
|
|Frank
|9,1330
|9,1880
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1974
|2,2084
|% 0,39
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|3,87
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,64
|68,64
|0,36
|