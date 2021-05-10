***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.05.2021 10:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935576
BIST
11:261.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,58
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:268,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:2610,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:26487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,48
|Açılış
|: 487,61
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.173.922
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|IHGZT
|1,55
|5.722.226
|% 8,39
|
|VAKFN
|13,99
|1.894.400
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|29.208.732
|% -6,52
|
|NETAS
|23,48
|24.519.179
|% -5,55
|
|GARAN
|7,71
|573.539.987
|% -0,13
|
|THYAO
|13,22
|540.526.248
|% 1,77
|
|SISE
|7,74
|398.754.409
|% 1,84
|
|PETKM
|6,57
|397.187.214
|% 0,61
|
|KOZAL
|130,30
|393.773.668
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,89
|171.987.009
|% 2,72
|
|GARAN
|7,71
|573.539.987
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,14
|142.614.988
|% 0,47
|
|PETKM
|6,57
|397.187.214
|% 0,61
|
|SISE
|7,74
|398.754.409
|% 1,84
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2345
|8,2369
|% 0,04
|
|Euro
|10,0212
|10,0298
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5883
|11,6464
|% 0,93
|
|Frank
|9,1270
|9,1819
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% 0,27
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,99
|
|Altın Gr.
|487
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,47
|