***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.05.2021 11:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936917
BIST
12:561.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:568,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:5610,2391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0095
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:56504,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,40
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.696.381
|% 9,95
|
|AYEN
|6,01
|24.741.300
|% 9,67
|
|SKTAS
|4,74
|17.344.481
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,62
|47.301.350
|% -8,11
|
|IHGZT
|1,22
|12.048.099
|% -7,58
|
|DOBUR
|14,26
|1.442.654
|% -7,28
|
|SRVGY
|81,50
|6.199.408
|% -6,54
|
|GARAN
|8,04
|635.487.282
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|485.532.129
|% 1,44
|
|THYAO
|13,41
|470.958.460
|% 0,45
|
|EREGL
|18,75
|400.795.542
|% -3,10
|
|KOZAL
|129,40
|399.336.752
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,95
|165.772.718
|% -0,51
|
|GARAN
|8,04
|635.487.282
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|485.532.129
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,14
|161.124.074
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,52
|380.872.996
|% -6,12
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3839
|8,3870
|% -0,30
|
|Euro
|10,2315
|10,2391
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8190
|11,8782
|% -0,16
|
|Frank
|9,2744
|9,3303
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% -0,20
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|