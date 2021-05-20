***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.05.2021 11:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçztüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936924
BIST
13:031.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:038,3862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0310,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:03503,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 503,99
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.489
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,74
|17.401.205
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|SNPAM
|19,18
|402.577
|% 8,61
|
|METUR
|32,18
|48.434.541
|% -9,35
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|IHGZT
|1,22
|12.132.004
|% -7,58
|
|SRVGY
|81,05
|6.265.124
|% -7,05
|
|NTGAZ
|10,18
|37.004.359
|% -6,52
|
|PETKM
|6,35
|492.935.545
|% 1,44
|
|THYAO
|13,40
|471.637.150
|% 0,37
|
|KOZAL
|129,30
|400.601.633
|% -1,30
|
|SISE
|8,01
|303.337.135
|% -0,62
|
|FENER
|30,66
|276.782.322
|% 7,81
|
|EKGYO
|1,95
|165.883.240
|% -0,51
|
|PETKM
|6,35
|492.935.545
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,13
|161.280.451
|% -0,93
|
|TSKB
|1,32
|54.330.620
|% -2,22
|
|SISE
|8,01
|303.337.135
|% -0,62
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3847
|8,3878
|% -0,29
|
|Euro
|10,2323
|10,2361
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,8233
|11,8826
|% -0,12
|
|Frank
|9,2715
|9,3274
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% -0,20
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.394
|-14,00
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,77
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-1,31
|