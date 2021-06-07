***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.06.2021 10:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940383
BIST
17:251.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:258,6289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2510,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:25524,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,36
|Açılış
|: 524,63
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ATATP
|29,04
|10.446.792
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.527.345
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.720.212
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.018.915
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,10
|19.103.572
|% -6,36
|
|DERHL
|5,17
|14.391.067
|% -6,34
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,30
|663.510.054
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,78
|531.444.585
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|488.266.174
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.820.942
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.626.806
|% 1,81
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|BOBET
|4,10
|437.880.190
|% -3,07
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6289
|% -0,44
|
|Euro
|10,5153
|10,5219
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1908
|12,2519
|% -0,36
|
|Frank
|9,5736
|9,6313
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2944
|2,3060
|% -0,41
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,30
|