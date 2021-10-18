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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

18.10.2021 09:06



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şemsiye Fon İçtüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971154


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Altın Ons 1.761 1.762 -6,09  
Altın Gr. 526 526 -0,40  
Cumhuriyet 3.478 3.530 10,00  
Tam 3.462 3.549 12,20  
Yarım 1.673 1.717 5,90  
Çeyrek 839 858 2,95  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,08  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 85,72 85,72 0,88  
Seans Raporu 13:28
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