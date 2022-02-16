***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.02.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002016
BIST
17:022.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
17:0213,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0254
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:0215,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0282
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:02813,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,27
|Açılış
|: 813,61
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RALYH
|7,70
|15.754.377
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|58.682.821
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.969.839
|% 9,96
|
|DESA
|11,84
|10.839.095
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.644.267
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|28.873.501
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|535,00
|88.417.840
|% -7,63
|
|MOBTL
|1,84
|93.956.476
|% -7,07
|
|THYAO
|29,78
|3.088.329.003
|% -0,60
|
|KRDMD
|11,99
|1.110.543.205
|% 0,59
|
|ASELS
|22,24
|1.048.663.482
|% 2,21
|
|EREGL
|28,42
|844.067.738
|% -0,49
|
|TUPRS
|195,80
|834.122.528
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,35
|382.109.159
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,06
|662.846.872
|% -0,73
|
|ODAS
|1,32
|138.216.362
|% 1,54
|
|THYAO
|29,78
|3.088.329.003
|% -0,60
|
|DOHOL
|2,95
|291.500.436
|% 2,08
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6141
|13,6191
|% 0,18
|
|Euro
|15,4664
|15,4839
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,3933
|18,4855
|% 0,22
|
|Frank
|14,6785
|14,7669
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6176
|3,6357
|% 0,13
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,58
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.384
|5.519
|-1,90
|
|Yarım
|2.602
|2.670
|-0,92
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,01
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|1,57
|
Seans Raporu
17:01
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17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, HALKB, THYAO
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 63 artarak (% 0.47 ) 1, 845
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17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, CEOEM, RALYH, UZERB, MERIT
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17:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, INTEM, SANEL
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17:15
GOLTS, MEDTR, OTKAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında