***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.02.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002015
BIST
16:482.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,17
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
16:4813,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0244
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
16:4815,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0320
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
16:48813,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,27
|Açılış
|: 813,62
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler16:48
|RALYH
|7,70
|15.753.599
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|58.677.093
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.947.693
|% 9,96
|
|DESA
|11,84
|10.614.064
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.569.518
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|87,85
|26.614.075
|% -9,80
|
|POLTK
|538,00
|86.991.790
|% -7,11
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|THYAO
|29,86
|3.005.141.966
|% -0,33
|
|KRDMD
|12,03
|1.040.963.805
|% 0,92
|
|ASELS
|22,28
|1.007.052.897
|% 2,39
|
|EREGL
|28,48
|821.624.826
|% -0,28
|
|TUPRS
|197,40
|789.903.128
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,06
|637.083.587
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|350.785.739
|% 2,16
|
|ODAS
|1,32
|134.730.393
|% 1,54
|
|THYAO
|29,86
|3.005.141.966
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,96
|287.553.237
|% 2,42
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6133
|13,6185
|% 0,18
|
|Euro
|15,4669
|15,4812
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,4155
|18,5078
|% 0,35
|
|Frank
|14,6762
|14,7646
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6198
|3,6380
|% 0,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,10
|
|Altın Gr.
|812
|812
|2,03
|
|Cumhuriyet
|5.401
|5.482
|-10,00
|
|Tam
|5.378
|5.513
|-7,98
|
|Yarım
|2.600
|2.667
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.304
|1.333
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,00
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|1,43
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03HEKTS
Yüzde 5.57 oranında artışla 14.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 707, 575 adet işlem
-
17:01KLMSN
Yüzde 4.14 oranında artışla 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 080 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASELS, EKGYO
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 02 artarak (% 0.71 ) 1, 850
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, CEOEM, RALYH, UZERB