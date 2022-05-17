***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.05.2022 11:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030784
BIST
12:452.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:4515,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3235
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:4516,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,4374
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:45933,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 22,65
|Açılış
|: 933,65
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|38,38
|60.764.256
|% 8,85
|
|ORCAY
|19,63
|184.799.553
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,72
|20.637.810
|% 8,37
|
|IDEAS
|21,80
|15.374.243
|% 7,92
|
|GZNMI
|32,80
|3.555.061
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.151.146
|% -9,92
|
|SANKO
|12,90
|14.682.052
|% -6,59
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|YUNSA
|27,56
|16.982.811
|% -6,19
|
|THYAO
|42,76
|1.735.663.725
|% 0,09
|
|SISE
|19,70
|1.415.084.712
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,88
|821.403.053
|% -0,20
|
|EREGL
|32,00
|755.982.926
|% 1,01
|
|GARAN
|14,94
|682.848.122
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|486.517.405
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,33
|571.849.374
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,91
|647.602.854
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,75
|286.246.103
|% 1,08
|
|SISE
|19,70
|1.415.084.712
|% 2,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8546
|15,8646
|% 2,08
|
|Euro
|16,6485
|16,6776
|% 2,69
|
|Sterlin
|19,7281
|19,8270
|% 3,38
|
|Frank
|15,8695
|15,9650
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2211
|4,2423
|% 2,24
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,38
|
|Altın Gr.
|934
|934
|22,81
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.178
|6.337
|126,45
|
|Yarım
|2.986
|3.065
|61,16
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,71
|