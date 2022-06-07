***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.06.2022 14:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035263
BIST
14:392.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,99
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:3916,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1902
|Açılış
|: 16,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:3917,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2123
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:39996,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,46
|Açılış
|: 996,26
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MARTI
|1,43
|55.920.665
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.034.095
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.617.740
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,80
|36.683.200
|% 9,79
|
|QUAGR
|29,44
|89.278.911
|% 9,04
|
|TOASO
|73,70
|1.259.629.763
|% -6,41
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|DOKTA
|25,20
|1.775.984
|% -4,04
|
|KUYAS
|6,95
|40.345.984
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|39.236.572
|% -3,56
|
|THYAO
|48,04
|2.521.616.219
|% 0,38
|
|SASA
|44,48
|1.889.866.247
|% 0,45
|
|SAHOL
|21,28
|1.299.035.116
|% 1,62
|
|TOASO
|73,70
|1.259.629.763
|% -6,41
|
|KARSN
|7,34
|1.192.808.759
|% 1,24
|
|ODAS
|3,08
|732.070.932
|% 2,67
|
|KARSN
|7,34
|1.192.808.759
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|422.217.462
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,93
|666.179.188
|% -1,00
|
|TSKB
|2,42
|322.262.541
|% 3,86
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7594
|16,7636
|% 1,15
|
|Euro
|17,9108
|17,9538
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8729
|20,9776
|% 0,89
|
|Frank
|17,0906
|17,1936
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4540
|4,4763
|% 1,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,36
|
|Altın Gr.
|996
|997
|15,80
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.747
|86,00
|
|Tam
|6.615
|6.780
|88,37
|
|Yarım
|3.197
|3.280
|42,75
|
|Çeyrek
|1.604
|1.640
|21,37
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|