***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.06.2022 13:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038225
BIST
13:342.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,17
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:3417,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:3418,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:341.024,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.024,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.958.058
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.189.260
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|HUBVC
|8,18
|15.340.057
|% -4,33
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|THYAO
|49,52
|3.576.105.819
|% 2,78
|
|EREGL
|28,10
|1.649.665.434
|% -2,57
|
|SASA
|45,82
|957.175.981
|% -0,48
|
|TUPRS
|258,40
|781.350.932
|% -3,73
|
|SISE
|21,94
|743.347.958
|% 0,18
|
|ODAS
|3,07
|663.281.442
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,90
|598.400.365
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,02
|357.907.780
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|198.897.065
|% 0,76
|
|THYAO
|49,52
|3.576.105.819
|% 2,78
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3279
|17,3309
|% 0,03
|
|Euro
|18,2513
|18,2661
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1525
|21,2586
|% 0,18
|
|Frank
|17,9152
|18,0232
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6051
|4,6282
|% 0,04
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.806
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,01
|