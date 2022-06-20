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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

20.06.2022 13:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038225


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LIDFA 11,66 3.705.291 % 10,00  
DAGHL 32,34 3.319.087 % 10,00  
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Altın Gr. 1.024 1.024 -0,43  
Cumhuriyet 6.820 6.923 -4,00  
Tam 6.806 6.901 -65,00  
Yarım 3.341 3.375 -32,00  
Çeyrek 1.674 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,66 -0,03  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,03  
B. Petrol 113 113 0,01  
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