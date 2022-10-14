***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.10.2022 13:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072085
BIST
16:093.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 85,87
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:0918,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:0918,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:09993,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 993,22
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PENTA
|440,00
|14.268.760
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|330.827.275
|% 9,96
|
|GESAN
|119,60
|565.639.299
|% 9,93
|
|SNGYO
|4,82
|138.650.423
|% 9,55
|
|TGSAS
|19,37
|73.270.320
|% 9,44
|
|TKFEN
|31,52
|1.040.057.692
|% -5,00
|
|SILVR
|25,50
|15.193.781
|% -4,78
|
|KZBGY
|17,63
|309.453.246
|% -4,65
|
|DOKTA
|38,54
|18.994.062
|% -4,13
|
|DNISI
|7,64
|32.810.491
|% -3,41
|
|KOZAL
|201,50
|1.642.111.055
|% 4,73
|
|EKGYO
|4,20
|1.173.850.373
|% 0,72
|
|PGSUS
|286,40
|1.140.246.233
|% 4,60
|
|TKFEN
|31,52
|1.040.057.692
|% -5,00
|
|ODAS
|8,51
|917.579.957
|% 4,55
|
|EKGYO
|4,20
|1.173.850.373
|% 0,72
|
|ODAS
|8,51
|917.579.957
|% 4,55
|
|HUNER
|6,08
|484.561.388
|% -1,46
|
|AKFGY
|3,97
|293.447.437
|% -1,24
|
|MOBTL
|2,86
|181.945.455
|% 8,75
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5815
|18,5913
|% 0,28
|
|Euro
|18,1738
|18,1830
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8591
|20,9637
|% -0,53
|
|Frank
|18,5043
|18,6158
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9327
|4,9575
|% 0,15
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-8,60
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|22,00
|
|Tam
|6.695
|6.755
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-1,34
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21EUREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 833 adet işlem
-
16:20GOZDE
Yüzde 6.36 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 689, 926 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, YKBNK
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 4 artarak (% 2.14 ) 3, 216
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CONSE, KONYA, BTCIM, PENTA, GESAN, MZHLD