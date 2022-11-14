***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.11.2022 16:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079790
BIST
16:154.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 96,09
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.565
En Düşük
4.450
16:1518,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
16:1519,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0261
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
16:151.051,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.051,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KONTR
|178,20
|696.627.062
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|223.599.612
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.202.310
|% 10,00
|
|YEOTK
|90,30
|114.577.247
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,58
|93.157.345
|% 9,99
|
|SNGYO
|3,81
|963.268.859
|% -9,93
|
|FENER
|66,30
|332.789.342
|% -6,09
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|SELVA
|11,88
|159.713.398
|% -4,35
|
|EKIZ
|17,04
|1.357.441
|% -3,95
|
|ODAS
|11,72
|2.594.457.988
|% 8,42
|
|EKGYO
|5,51
|1.759.168.355
|% 3,96
|
|AKFGY
|4,45
|1.395.281.858
|% -1,77
|
|PGSUS
|373,10
|1.182.267.126
|% -1,92
|
|KOZAL
|230,80
|1.113.808.444
|% 3,17
|
|DOHOL
|6,64
|767.738.018
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,04
|1.741.500.751
|% 0,40
|
|ASELS
|41,20
|4.602.421.328
|% 6,02
|
|EREGL
|37,24
|3.163.613.650
|% 2,03
|
|GLYHO
|8,81
|436.978.856
|% 9,44
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,5992
|% 0,29
|
|Euro
|19,1674
|19,1941
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,8793
|21,9891
|% -0,09
|
|Frank
|19,6098
|19,7279
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,28
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|7.000
|7.106
|3,00
|
|Tam
|6.968
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.384
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|-1,02
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30DERHL
Yüzde 8.39 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 368, 078 adet işlem
-
16:29BSOKE
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 579, 299 adet işlem
-
16:28SAYAS
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 439 adet işlem
-
16:27OBASE
Yüzde 5.71 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 610 adet işlem
-
16:26ANHYT
Yüzde 7.56 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 529, 384 adet işlem