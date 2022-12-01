***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.12.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083351
BIST
11:165.072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 94,21
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1618,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1619,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0312
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:161.065,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.065,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:14
|YGYO
|1,76
|24.587.454
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.809.073
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|330.118.462
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,57
|6.040.658
|% -6,92
|
|PRDGS
|14,20
|28.998.669
|% -4,76
|
|THYAO
|124,50
|2.880.786.127
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,47
|1.964.767.680
|% 5,02
|
|SISE
|39,70
|1.790.396.498
|% 1,53
|
|PETKM
|18,32
|1.469.861.709
|% 2,40
|
|KOZAL
|384,30
|1.311.653.477
|% 4,43
|
|KRDMD
|15,47
|1.964.767.680
|% 5,02
|
|EKGYO
|7,12
|803.076.786
|% 3,34
|
|YKBNK
|12,03
|1.198.871.097
|% -0,17
|
|SKBNK
|2,73
|261.456.562
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,58
|912.574.060
|% 2,12
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6376
|18,6406
|% 0,05
|
|Euro
|19,4121
|19,4214
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4770
|22,5898
|% 0,38
|
|Frank
|19,6938
|19,8124
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,04
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,96
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.097
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.442
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.726
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,65
|86,65
|-0,32
|