***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.12.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083353
BIST
12:345.084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 106,25
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:3418,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:3419,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0697
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:341.065,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.065,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:34
|YGYO
|1,76
|25.045.897
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.270.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,27
|4.533.289
|% -3,98
|
|INFO
|11,15
|104.290.761
|% -3,88
|
|THYAO
|125,20
|4.716.596.271
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,57
|3.473.732.839
|% 5,70
|
|SISE
|39,94
|2.797.791.409
|% 2,15
|
|EREGL
|43,56
|2.500.162.838
|% 2,11
|
|PETKM
|18,34
|2.036.324.841
|% 2,52
|
|KRDMD
|15,57
|3.473.732.839
|% 5,70
|
|EKGYO
|7,28
|1.481.276.515
|% 5,66
|
|YKBNK
|11,98
|1.970.599.397
|% -0,58
|
|SKBNK
|2,75
|437.961.557
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,66
|1.556.085.423
|% 2,90
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6427
|% 0,06
|
|Euro
|19,4587
|19,4672
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,5357
|22,6487
|% 0,64
|
|Frank
|19,6884
|19,8070
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,09
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.109
|7.169
|14,00
|
|Yarım
|3.448
|3.505
|7,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|0,59
|