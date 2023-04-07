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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

07.04.2023 17:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Şemsiye Fon İçtüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133900


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AZTEK 23,32 109.044.901 % 10,00  
MRSHL 529,10 15.709.919 % 10,00  
GESAN 74,35 1.807.538.632 % 9,99  
KRGYO 18,60 23.630.180 % 9,99  
ELITE 15,00 38.999.755 % 9,97  
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Riyal 5,1180 5,1436 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.008 0,30  
Altın Gr. 1.242 1.243 0,67  
Cumhuriyet 8.489 8.618 46,00  
Tam 8.523 8.596 33,00  
Yarım 4.162 4.206 16,00  
Çeyrek 2.081 2.103 8,00  
Gümüş.Ons 24,94 25,01 0,01  
Gümüş Gr. 15,44 15,48 0,02  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
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