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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

27.04.2023 18:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Şemsiye Fon İç Tüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142110


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OTTO 100,10 10.395.584 % 10,00  
AVHOL 14,74 35.263.659 % 10,00  
KONTR 144,20 940.223.401 % 9,99  
IHAAS 190,60 57.857.024 % 9,98  
ULAS 13,11 6.960.406 % 9,98  
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Riyal 5,1653 5,1912 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.983 -6,46  
Altın Gr. 1.239 1.239 -3,68  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.061 9.257 -45,00  
Yarım 4.422 4.526 -16,00  
Çeyrek 2.218 2.273 -15,00  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 -0,06  
Gümüş Gr. 15,51 15,52 -0,02  
B. Petrol 78,01 78,01 0,29  
Seans Raporu 18:05
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