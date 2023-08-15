***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.08.2023 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185585
BIST
'
17:177.629
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,28
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1727,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1729,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:171.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TMSN
|74,80
|459.777.445
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.361.733
|% 10,00
|
|AVTUR
|7,37
|17.606.938
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.492.389
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.597.829
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.389.092
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.068.803
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|ONCSM
|238,00
|538.256.640
|% -9,37
|
|ASTOR
|140,00
|10.059.347.340
|% 0,00
|
|THYAO
|259,60
|8.745.627.930
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|AKBNK
|29,68
|6.070.930.832
|% -1,72
|
|GARAN
|54,80
|4.501.811.077
|% -1,88
|
|ZOREN
|4,97
|2.803.092.789
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.552.601
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,04
|3.940.936.760
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0519
|% 0,17
|
|Euro
|29,5826
|29,6071
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3310
|34,5031
|% 0,52
|
|Frank
|30,7056
|30,8906
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1913
|7,2274
|% 0,21
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|0,32
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.103
|11.180
|-26,00
|
|Yarım
|5.569
|5.616
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,55
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
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17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
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17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de
-
17:29TOASO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 279.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 669 adet işlem
-
17:28PSDTC
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 598 adet işlem